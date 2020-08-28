Bahia x Palmeiras: escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Bahia x Palmiras se enfrentam em Salvador (Cesar Greco/Palmeiras

Bahia e Palmeiras se enfrentam neste sábado (29), às 19h em Salvador, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. De um lado, o Verdão busca a terceira vitória consecutiva no torneio, enquanto os donos da casa tentam amenizar a pressão após a derrota para o Ceará na última rodada.

A semana do Tricolor baiano teve protesto em frente ao centro de treinamento do clube. O pedido da torcida é pela saída do técnico Roger Machado. O treinador não deverá contar com o goleiro Douglas e o lateral-direito João Pedro, ex-Palmeiras.

O arqueiro está com dores na coxa, enquanto o lateral um problema no joelho. Ambos fizeram terapia durante a semana.

Já o Palmeiras, terá o retorno de Matías Viña na lateral esquerda. O uruguaio está recuperado de dores no quadril. Marcos Rocha, Felipe Melo e Gabriel Veron, todos lesionados, estão fora do confronto.FICHA TÉCNICABAHIA X PALMEIRASData/hora: 29/8/2020 – 19h (de Brasília)Local: Pituaçu, em Salvador (BA)Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Michael Correia, ambos do Rio de JaneiroÁrbitro de vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Transmissão: TNT, Premiere e tempo real do L!

BAHIA: Anderson; Nino, Ernando, Juninho e Zeca; Ronaldo, Gregore (Daniel), Rodriguinho, Élber e Rossi; Gilberto. Técnico: Roger Machado

Pendurados: Ronaldo e GregoreDesfalques: Douglas e João Pedro (machucados)

PALMEIRAS: Weverton, Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Bruno Henrique, Gabriel Menino, Patrick de Paula e Lucas Lima; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo