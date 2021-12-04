Bahia x Fluminense: prováveis times, onde assistir e desfalques

O Campeonato Brasileiro está chegando aos capítulos finais. Neste domingo, o Bahia, desesperado para sair da zona de rebaixamento, recebe o Fluminense, que tenta garantir a vaga na Libertadores. As duas equipes se enfrentam na Arena Fonte Nova às 16h, pela penúltima rodada da competição. A vitória é fundamental para ambos os times, que vêm de derrota para o campeão Atlético-MG. Abrindo o Z4, o Bahia precisa de uma combinação de resultados para evitar a queda. O Tricolor tem três pontos a menos que Cuiabá e Juventude, os dois primeiros times fora da zona e, por isso, precisa vencer para ter chances de escapar na última rodada. O técnico Guto Ferreira terá o retorno de Juninho Capixaba, que cumpriu suspensão. Por outro lado, o treinador não poderá contar com Mugni e Daniel, fora após levarem o terceiro amarelo.

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Já o Fluminense precisa vencer pelo menos um dos dois jogos restantes para se garantir no mínimo na zona de disputa das primeiras fases da Libertadores. Neste cenário, os únicos times que ainda poderiam passar o Tricolor na tabela em caso de derrota para Bahia ou Chapecoense seriam Ceará e América-MG, mas os dois se enfrentam nesta rodada e, portanto, no pior caso o Flu ficaria em oitavo.

Com relação aos desfalques, a lista é extensa. Marcão não terá o suspenso David Braz, além do departamento médico com Marlon, Calegari, John Kennedy, Gabriel Teixeira, Martinelli, Nino, Ganso e Hudson.

​FICHA TÉCNICA:BAHIA X FLUMINENSE

Data/Hora: 05/12/2021, às 16hLocal: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa-SP)Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa-MG)Onde assistir: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!BAHIA (Técnico: Guto Ferreira)Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Rodriguinho e Edson; Rossi, Gilberto e Raí Nascimento.

Desfalques: NinguémPendurados: Suspensos: Mugni e Daniel

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe, Samuel Xavier, Luccas Claro, Manoel e Danilo Barcelos; André, Wellington e Yago Felipe; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.

Desfalques: Marlon (dores na coxa), Calegari (virose), John Kennedy (desconforto muscular), Gabriel Teixeira (preparação), Martinelli (lesão na coxa esquerda), Nino (lesão na coxa esquerda), Ganso (transição) e Hudson (transição)Pendurados: Manoel, Danilo Barcelos, Marlon, Wellington, Yago Felipe, Jhon Arias, Gabriel Teixeira, Fred, Matheus Martins e MarcãoSuspensos: David Braz