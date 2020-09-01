Bahia x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

A bola rola para Bahia e Flamengo, em Salvador, nesta quarta-feira, às 20h30. Com os mesmos oito pontos, os times entram na sétima rodada mirando as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, mas chegam em situações distintas para o jogo - que terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.Após iniciar o torneio com duas vitórias, o Bahia, de Roger Machado, não venceu nas últimas três rodadas que disputou e já vê a pressão aumentar. O técnico, para este confronto, só não contará com o goleiro Douglas Friedrich.