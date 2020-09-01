Bahia x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

A bola rola para Bahia e Flamengo, em Salvador, nesta quarta-feira, às 20h30. Com os mesmos oito pontos, os times entram na sétima rodada mirando as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, mas chegam em situações distintas para o jogo - que terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.Após iniciar o torneio com duas vitórias, o Bahia, de Roger Machado, não venceu nas últimas três rodadas que disputou e já vê a pressão aumentar. O técnico, para este confronto, só não contará com o goleiro Douglas Friedrich.
Já o Flamengo vem de dois empates e uma importante vitória diante do Santos. Porém, o técnico Domènec Torrent tem problemas para escalar o Rubro-Negro. Diego Alves, César, Gerson, Gabigol e Bruno Henrique não foram relacionados.Confira mais informações da partida entre Bahia x Flamengo:
Estádio: Pituaçu, em Salvador (BA)Data e horário: 2 de setembro de 2020, às 20h30Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)Árbitro de vídeo: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB)Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!BAHIA (Técnico: Roger Machado)
Anderson; Nino, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Elton, Daniel, Rodriguinho, Rossi e Élber; Gilberto.
Desfalques: Douglas Friedrich.FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent)
Gabriel Batista; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Thiago Maia e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Michael e Pedro.
Desfalques: Diego Alves, César, Gerson, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique.Pendurados: Ninguém.PALPITES: Na redação do LANCE!, 50% dos votos foram em empate, 25% na vitória do Bahia e 25% no triunfo do Flamengo.