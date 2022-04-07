Bahia x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Bahia e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira, 8 de abril, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os dois times, tradicionais frequentadores da primeira divisão, terão a árdua missão de tentar deixar a segundona e voltar à elite do futebol nacional. O Tricolor de Aço não está tendo um começo de temporada bom pois não conseguiu nem ficar entre os melhores do Estadual, caindo antes das semifinais. A final será entre Atlético-BA e Jacuipense. Guto Ferreira segue no comando do time e tenta apagar o vexame no Baianão, para fazer uma boa campanha na Série B de 2022. Já na Raposa, o cenário é mais favorável. Com boas apresentações, avanço na Copa do Brasil à terceira fase e retorno a final do Mineiro depois de dois anos, dão um panorama positivo para o time do técnico Paulo Pezzolano. Fora de campo, as coisas também caminham para ficar mais calmas depois que a compra da SAF do clube foi confirmada pelo conselho. Assim, Ronaldo seguirá como gestor do time celeste. A maior missão do Cruzeiro nesta temporada é evitar ficar mais um ano na Série B. O clube chega à terceira temporada seguida na segunda divisão e a meta é voltar à elite nacional ao fim deste ano. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA BAHIA x CRUZEIRO Data: 8 de abril de 2022Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Fonte Nova, Salvador (BA)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Éder Alexandre e Henrique Neu Ribeiro (ambos de SC)VAR: Héber Roberto Lopes (SC)Onde assistir: SporTV e PremiereOnde seguir: Itatiaia FM e Super FM BAHIA (Técnico: Guto Ferreira)