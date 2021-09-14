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futebol

Bahia x Bragantino marcará retorno do tricolor a Arena Fonte Nova

Estrutura do hospital de campanha para tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19 que funcionava no estádio foi desativada...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 11:13

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 11:13
Crédito: Última partida do time no local foi há sete meses (Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Se o torcedor do Bahia ainda terá de aguardar para reencontrar a equipe no estádio, os jogadores e integrantes habituais da delegação terão a chance de reencontrar, após quase sete meses, a Arena Fonte Nova. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou oficialmente a mudança de palco do jogo do Esquadrão válido pela 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro frente ao Bragantino que, originalmente, estava agendada para às 21h (de Brasília) em Pituaçu.
Porém, apenas a data e horário foram mantidos, sendo agora o compromisso na casa mais popular do Esquadrão que, nos últimos meses, serviu como hospital de campanha para tratar pacientes acometidos com quadros menos intensos de Covid-19.
A última partida que o tricolor havia disputado na Arena Fonte Nova ocorreu em confronto válido ainda pela temporada futebolística do ano passado apesar de ter acontecido em 2021: o triunfo por 2 a 0 sobre o Santos na última rodada do Brasileirão 2020 no dia 25 de fevereiro.

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