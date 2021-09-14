Bahia x Bragantino marcará retorno do tricolor a Arena Fonte Nova

Crédito: Última partida do time no local foi há sete meses (Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Se o torcedor do Bahia ainda terá de aguardar para reencontrar a equipe no estádio, os jogadores e integrantes habituais da delegação terão a chance de reencontrar, após quase sete meses, a Arena Fonte Nova. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou oficialmente a mudança de palco do jogo do Esquadrão válido pela 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro frente ao Bragantino que, originalmente, estava agendada para às 21h (de Brasília) em Pituaçu.

Porém, apenas a data e horário foram mantidos, sendo agora o compromisso na casa mais popular do Esquadrão que, nos últimos meses, serviu como hospital de campanha para tratar pacientes acometidos com quadros menos intensos de Covid-19.