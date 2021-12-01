Bahia x Atlético-MG: onde assistir, prováveis times e desfalques do jogo válido pelo Brasileirão

Será que agora vai? O Atlético-MG tem mais uma chance de ganhar o título do Brasileirão de forma antecipada nesta quinta-feira, às 18h, em Salvador, diante do Bahia, em jogo atrasado da 32ª rodada. Basta o time mineiro derrotar os baianos para celebrar o bicampeonato nacional. O técnico Cuca terá de apostar na força do seu elenco, já que terá seis desfalques. Além de Savarino e Dylan, que o clube não informou o motivo de não irem a Salvador, Allan, Jair e Diego Costa também ficam em Belo Horizonte, suspensos. Réver está lesionado.

No Bahia, que ocupa a 17ª posição, com 40 pontos e luta para não ser rebaixado, o técnico Guto Ferreira não contará com o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que foi expulso na derrota baiana para o Atlético-GO por 2 a 1. O zagueiro Luiz Otávio, com dores no joelho, ainda é dúvida. O Galo não vence o Bahia em Salvador há 17 anos. Se essa escrita foi desfeita, o Alvinegro entoará o grito de campeão nacional pela segunda vez em sua história. Empate ou derrota adiará a festa para domingo, contra o Red Bull Bragantino, em casa.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​BAHIA x ATLÉTICO-MGData: 2 de dezembro 2021Horário: 18h(de Brasília)Local: Fonte Nova, Salvador (BA)Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Alex Ang Ribeiro (ambos do SP)VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)Onde assistir: Premiere, Globo MinasOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM BAHIA (Técnico: Guto Ferreira)

Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Germán Conti, Gustavo Henrique e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Lucas Mugni e Rodriguinho; Rossi (Ronaldo), Raí Nascimento e Gilberto. Desfalque: Juninho Capixaba(suspenso) Dúvida: Luiz Otávio ATLÉTICO-MG (Técnico: CUCA)

Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Matías Zaracho e Nacho Fernández; Vargas (Sasha), Keno e Hulk Desfalques: Réver (lesionado), Dylan e Savarino(não informado pelo clube), Allan, Diego Costa e Jair (suspensos)