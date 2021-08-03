Bahia x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Bahia e Atlético-MG fazem o duelo decisivo por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 4 de agosto, às 21h30, no Estádio Jóia da Princesa, em Feira de Santana, interior baiano. No jogo de ida das oitavas de final da competição mata-mata, em BH, o Galo venceu por 2 a 0 e pode até perder que segue na luta pelo bicampeonato. Para o Bahia, apenas uma vitória por três ou mais gols lhe dará a vaga. Triunfo baiano por dois gols de diferença leva a decisão de quem jogará às quartas de final para a penalidades máximas. Cuca pode ter as voltas de Hulk, que se recupera de uma conjuntivite, e de Jair, que estava lesionado no ombro. Todavia, o treinador não contará com Zaracho, com um problema muscular na coxa. Dado Cavalcanti tentará com o Bahia superar o Galo, pois nos confrontos pelo Brasileiro e Copa do Brasil, o time baiano foi derrotado. O treinador não terá o volante Jonas, com dores na coxa. Em contrapartida, Lucas Mugni, recém contratado, poderá ser escalado diante dos mineiros. Quem avançar, terá uma premiação de R$ 3,46 milhões. FICHA TÉCNICA DA PARTIDABAHIA X ATLÉTICO-MG Data: 4 de agosto de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Jóia da Princesa, Feira de Santana (BA)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli (ambos de SP)VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)Onde assistir: Globo (para Minas e Bahia), SportV e PremiereOnde seguir: Tempo REAL LANCE, Itatiaia FM e Super FM BAHIA (Técnico: Dado Cavalcanti)​Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, Ligger e Juninho Capixaba; Edson, Patrick de Lucca e Thonny Anderson; Rossi, Rodriguinho e Gilberto.