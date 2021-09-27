Bahia volta as atividades no CT Cidade Tricolor com novidade

Crédito: Raí Nascimento em treino do Bahia (Divulgação/Bahia

Precisando se recuperar o quanto antes no Brasileirão, o Bahia voltou aos trabalhos nesta segunda-feira (27) e contou com uma novidade dentre as caras habituais do elenco atualmente dirigido por Diego Dabove, o atacante Raí Nascimento. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAnunciado no fim da última semana e devidamente regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o jogador fez um trabalho mais voltado a questão do condicionamento físico além de fazer os habituais exames de avaliação.

Diante da necessidade de melhorar o poderio ofensivo da equipe que marcou cinco gols nos últimos cinco jogos, porém passando em três deles, não seria absoluta surpresa a inclusão de Raí ao menos na lista de relacionados para o próximo compromisso do Esquadrão frente ao Ceará, no próximo sábado (2).