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futebol

Bahia volta as atividades no CT Cidade Tricolor com novidade

Anunciado no fim da última semana como reforço ofensivo, Raí Nascimento fez sua primeira atividade com os novos companheiros...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 17:22

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 17:22
Crédito: Raí Nascimento em treino do Bahia (Divulgação/Bahia
Precisando se recuperar o quanto antes no Brasileirão, o Bahia voltou aos trabalhos nesta segunda-feira (27) e contou com uma novidade dentre as caras habituais do elenco atualmente dirigido por Diego Dabove, o atacante Raí Nascimento. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAnunciado no fim da última semana e devidamente regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o jogador fez um trabalho mais voltado a questão do condicionamento físico além de fazer os habituais exames de avaliação.
Diante da necessidade de melhorar o poderio ofensivo da equipe que marcou cinco gols nos últimos cinco jogos, porém passando em três deles, não seria absoluta surpresa a inclusão de Raí ao menos na lista de relacionados para o próximo compromisso do Esquadrão frente ao Ceará, no próximo sábado (2).
Se o reforço em questão pode ser uma alternativa, a tendência é que o zagueiro Conti e outro atacante, Rossi, ainda não tenham condições de retornar de suas lesões. Tanto o defensor como o avante ainda estão em fase de tratamento, não tendo passado pelo processo de transição com os trabalhos mais leves no gramado.

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