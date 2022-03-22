Bahia volta aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo

Fora do mata-mata do estadual e Copa do Nordeste, o Bahia voltou aos trabalhos nesta terça-feira e deu início a intertemporada para a disputa da Série B.

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Na primeira atividade, o elenco compareceu ao CT Evaristo de Macedo e realizou trabalhos físicos na academia.

A ideia da comissão técnica é dar tempo aos jogadores para que eles possam entrar na melhor forma física para o restante da temporada.

Até dezembro, o Bahia terá pela frente as disputas da Copa do Brasil e Série B, este último o grande objetivo do time que tenta voltar à elite nacional.