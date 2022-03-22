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futebol

Bahia volta aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo

Sem calendário, elenco do Tricolor voltou ao batente na manhã desta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 15:50

Publicado em 22 de Março de 2022 às 15:50

Fora do mata-mata do estadual e Copa do Nordeste, o Bahia voltou aos trabalhos nesta terça-feira e deu início a intertemporada para a disputa da Série B.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Na primeira atividade, o elenco compareceu ao CT Evaristo de Macedo e realizou trabalhos físicos na academia.
A ideia da comissão técnica é dar tempo aos jogadores para que eles possam entrar na melhor forma física para o restante da temporada.
Até dezembro, o Bahia terá pela frente as disputas da Copa do Brasil e Série B, este último o grande objetivo do time que tenta voltar à elite nacional.
Crédito: FelipeOliveira/Bahia

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