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futebol

Bahia volta a tropeçar contra rival de peso

Nos dois confrontos com adversários de peso no cenário nacional, o Tricolor foi superado e perdeu a chance de assumir a ponta...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 17:40

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 17:40
Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
A semana começa de maneira amarga para o Bahia. No Allianz Parque, o Tricolor empatava com o Palmeiras até os últimos segundos quando levou um gol de Breno Lopes, fato que fez o time sair de campo com a derrota.
O placar adverso ficou ainda mais pesado pela forma que foi construído. Após sair em desvantagem, o Tricolor conseguiu virar o marcador e levou a virada fora de casa.
O placar diante do Verdão consolidou a segunda derrota do Esquadrão no Brasileirão e mostra que o time de Dado Cavalcanti ainda encontra dificuldades contra adversários de peso em adversidade.
O primeiro revés foi contra o Inter. O time gaúcho vivia uma crise com a saída de Miguel Ángel Ramírez e, mesmo com toda dificuldade do momento, arrancou um triunfo em Pituaçu.
Agora foi a vez do Palmeiras. O Verdão atravessava uma semana turbulenta com Abel Ferreira em rota de colisão com a diretoria. O Bahia não soube aproveitar a chance e novamente foi derrotado.
Caso tivesse confirmado os seis pontos, o Tricolor seria líder do Campeonato Brasileiro.
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