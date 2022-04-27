Bahia vence Sampaio Corrêa e mantém invencibilidade e liderança na Série B

Jogando na Fonte Nova na noite desta terça-feira (26), o Bahia venceu o Sampaio Corrêa, por 1 a 0, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2022. Daniel fez o único gol do jogo já no final do primeiro tempo. Com o resultado, o Tricolor de Aço chegou aos 10 pontos e se manteve invicto e com a liderança embaixo dos braços.

Agora, os dois clubes voltam a campo pela Série B ainda nessa semana. Na sexta-feira (29), o Bahia visita o Ituano, às 21h30. Enquanto isso, no sábado (30), Sampaio Corrêa recebe o Operário-PR, às 16h30.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSALTERNANDO DOMÍNIO ATÉ QUE...O começo do jogo na Fonte Nova mostrou o Bahia mais com a bola e buscando mais o ataque. Entretanto, com o passar do tempo, o Sampaio Corrêa assumiu o controle das ações ofensivas e foi mais perigoso, principalmente no período entre os 20 e 30 minutos.

Já na marca dos 40, Danilo Fernandes parou o último lance de perigo dos visitantes no primeiro tempo. Quando tudo parecia definido e o placar se encaminhava para ir em 0 a 0 para o intervalo, Daniel aproveitou momento de confusão na defesa do Sampaio Corrêa e colocou o Bahia na frente.

JOGO DE UM TIME SÓMesmo com a vantagem conquistada na etapa inicial, o Bahia foi ainda mais dono do jogo no segundo tempo. Entretanto, quando não viu Luiz Daniel fazer a defesa, o Tricolor de Aço acabou errando na pontaria, ficando com o placar magro.

Enquanto isso, o Sampaio Corrêa não conseguiu se encontrar nos 45 minutos finais. Mesmo com as mexidas do técnico Léo Condé, os jogadores não saíram da boa marcação do Bahia e tiveram pouca criatividade.FICHA TÉCNICABAHIA 1 X 0 SAMPAIO CORRÊA​​​​​​Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)Data e hora: 26/04/2022 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Rafael Traci (SC)Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)​Cartões amarelos: Douglas Borel, Vítor Jacaré (Bahia)Cartões vermelhos: -

GOLS: Daniel (45'/1°T) (1-0)

BAHIA (Técnico: Guto Ferreira)​Danilo Fernandes; Douglas Borel (Jonathan, aos 16'/2°T), Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick de Lucca, Emerson Santos e Daniel (Lucas Falcão, aos 31'/2°T); Marco Antônio (Raí Nascimento, aos 31'/2°T), Rildo (Vitor Jacaré, aos 14'/2°T) e Davó.

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Léo Condé)

Luiz Daniel; Thiago Ennes (Soares, aos 29'/2°T), Nilson Júnior, Joécio e Lucas Hipólito; André Luiz, Maurício e Rafael Vila (Gabriel Poveda, aos 31'/2°T); Renatinho (Wesley Pionteck, aos 20'/2°T), Mateusinho e Eron (Rafael Costa, aos 20'/2°T).