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Bahia vai com força máxima para encarar o Jacupiense

Tricolor precisa somar pontos para entrar no sonhado G-4 do Campeonato Baiano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2022 às 16:02

Publicado em 10 de Março de 2022 às 16:02

Em crise por conta do momento complicado na temporada, o Bahia volta a campo no fim de semana e precisa dar uma resposta contra o Jacupiense.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
O Tricolor está fora do G-4 do Campeonato Baiano e tem a necessidade de somar os três pontos. No momento, o Esquadrão é o 6º colocado, com 6 pontos.
Força Máxima
Diferente das outras temporadas, desta vez o Bahia joga com força máxima a competição e o Esquadrão de Aço vai com o que tem de melhor.
Confira a provável escalação: Matheus Teixeira; Borel, Luiz Otávio, Ignácio e Luiz Henrique; Patrick, Willian Maranhão (Rezende) e Daniel; Raí, Marco Antônio e Rodallega.
Crédito: Foto:Divulgação/Bahia

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