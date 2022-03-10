Bahia vai com força máxima para encarar o Jacupiense

Em crise por conta do momento complicado na temporada, o Bahia volta a campo no fim de semana e precisa dar uma resposta contra o Jacupiense.

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O Tricolor está fora do G-4 do Campeonato Baiano e tem a necessidade de somar os três pontos. No momento, o Esquadrão é o 6º colocado, com 6 pontos.

Força Máxima

Diferente das outras temporadas, desta vez o Bahia joga com força máxima a competição e o Esquadrão de Aço vai com o que tem de melhor.

Confira a provável escalação: Matheus Teixeira; Borel, Luiz Otávio, Ignácio e Luiz Henrique; Patrick, Willian Maranhão (Rezende) e Daniel; Raí, Marco Antônio e Rodallega.