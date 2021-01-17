Bahia treina pela primeira vez na Arena Fonte Nova

Crédito: Felipe Oliveira/E.C Bahia

Sem jogo marcado para o fim de semana, o domingo do Bahia foi de atividade na Arena Fonte Nova, algo que aconteceu pela primeira vez em 2021.

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Com a ausência do zagueiro Lucas Fonseca, o elenco trabalhou sob o comando do técnico Dado Cavalcanti de olho no Athletico, adversário da próxima quarta-feira.

Com o longo tempo para trabalhar, a expectativa é que o Tricolor apresente um bom jogo diante do Furacão e inicie uma recuperação na reta final do torneio.

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