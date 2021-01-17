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Bahia treina pela primeira vez na Arena Fonte Nova

De olho no Athletico, elenco do Tricolor realizou um treino no campo do jogo...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 16:58

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 16:58

Crédito: Felipe Oliveira/E.C Bahia
Sem jogo marcado para o fim de semana, o domingo do Bahia foi de atividade na Arena Fonte Nova, algo que aconteceu pela primeira vez em 2021.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇAO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Com a ausência do zagueiro Lucas Fonseca, o elenco trabalhou sob o comando do técnico Dado Cavalcanti de olho no Athletico, adversário da próxima quarta-feira.
Com o longo tempo para trabalhar, a expectativa é que o Tricolor apresente um bom jogo diante do Furacão e inicie uma recuperação na reta final do torneio.
+ Quem são os fregueses na era dos pontos corridos do Brasileirão? Confira!
Após 29 partidas, o Bahia está na 17ª colocação, com 29 pontos. O Fortaleza, primeiro time fora o Z4, está com 32 pontos.

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