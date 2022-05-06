Bahia treina de olho no jogo decisivo da Copa do Brasil

Com o fim de semana livre pela frente, o Bahia aproveita o tempo para montar a equipe que vai a campo pela Copa do Brasil, na próxima terça-feira.
Diante do Azuriz, o Tricolor entra em campo e precisa vencer o seu duelo, já que a primeira partida entre eles acabou empatada sem gols.
Ciente que não pode dar bobeira dentro de campo, o Bahia promete atacar o adversário e o técnico Guto Ferreira aprimora o treino de finalização.
Nesta sexta-feira, o trabalho em campo teve uma atenção no aproveitamento dos chutes e o comanda cobrou ‘capricho’ do elenco.
Regulamento
Com o empate sem gols, o Tricolor precisa vencer para avançar no torneio. Em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis.