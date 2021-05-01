Bahia terá desfalques importantes para a decisão contra o Ceará

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Não faltou emoção para o primeiro confronto entre Bahia e Ceará, pela Copa do Nordeste, no estádio de Pituaçu. Com um gol marcado por Jael, nos acréscimos da segunda etapa, o Vozão abriu vantagem para o segundo jogo, no próximo sábado, valendo a taça da competição.E para tentar mudar o panorama, o Esquadrão sabe que não terá vida fácil contra o rival. No revés deste sábado, o lateral Nino Paraíba e volante Patrick de Lucca acabaram recebendo o terceiro amarelo, fazendo com que ambos sejam desfalques confirmados para a grande final.

Mas não para por ai. Além dos dois jogadores, Luis Otávio, que acabou sendo expulso em um lance com Lima, aos 18 minutos do primeiro tempo, também estará fora. O zagueiro acabou dando um carrinho em uma dividida com o adversário, fazendo com a arbitragem aplicasse o cartão vermelho ao defensor.

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