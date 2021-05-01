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futebol

Bahia terá desfalques importantes para a decisão contra o Ceará

Nino Paraíba, Patrick e Luiz Otávio não estarão em campo para o segundo jogo da final da Copa do Nordeste...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 19:47

LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2021 às 19:47
Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Não faltou emoção para o primeiro confronto entre Bahia e Ceará, pela Copa do Nordeste, no estádio de Pituaçu. Com um gol marcado por Jael, nos acréscimos da segunda etapa, o Vozão abriu vantagem para o segundo jogo, no próximo sábado, valendo a taça da competição.E para tentar mudar o panorama, o Esquadrão sabe que não terá vida fácil contra o rival. No revés deste sábado, o lateral Nino Paraíba e volante Patrick de Lucca acabaram recebendo o terceiro amarelo, fazendo com que ambos sejam desfalques confirmados para a grande final.
Mas não para por ai. Além dos dois jogadores, Luis Otávio, que acabou sendo expulso em um lance com Lima, aos 18 minutos do primeiro tempo, também estará fora. O zagueiro acabou dando um carrinho em uma dividida com o adversário, fazendo com a arbitragem aplicasse o cartão vermelho ao defensor.
CALENDÁRIO DE JOGOS
Antes do confronto valendo a taça da competição, o Bahia terá o duelo contra o Independiente, no Pituaçu, na próxima terça-feira, pela CONMEBOL Sul-Americana. Já o Ceará viajará a Bolívia para encarar o Bolívar, um dia depois, na quarta-feira, também pela Sula.

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