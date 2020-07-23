Bahia 'sobra', goleia Náutico e elimina Timbu da Copa do Nordeste

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Mesmo garantido na etapa eliminatória do Nordestão, o Bahia em nada "tirou o pé" do confronto diante do Náutico e aplicou uma convincente goleada de 4 a 1 sobre a equipe pernambucana que, por sua vez, acabou eliminada precocemente da competição regional ainda na fase de grupos.

MAS NEM COMEÇOU!

Logo com três minutos de jogo, o atacante Élber conseguiu uma batida de rara felicidade quando resolveu mandar de fora da grande área e balançou as redes do goleiro Jefferson ao mandar bem no ângulo da meta do Náutico. Mal a partida havia começado e o Esquadrão já se via em dianteira no estádio de Pituaçu.

PRESSÃO GRANDE E PLACAR MAIOR

Na base do exercício de pressão com as linhas mais altas em relação a saída de bola adversária, o Esquadrão deixou sua dianteira mais numerosa com Rodriguinho fazendo a roubada, tocando e recebendo de Flávio para, quando recebeu, bateu forte para vencer Jefferson. 2 a 0 para os comandados de Roger Machado.

ASSIM COMO NO PRIMEIRO TEMPO...

Mal os jogadores haviam retornado dos vestiários do estádio de Pituaçu e o atacante Kieza foi derrubado dentro da grande área pelo meio-campista Flávio, penalidades assinalada para o Náutico. Na marca da cal, K9 foi estiloso e, deslocando o arqueiro Anderson, diminuiu a diferença no marcador, 2 a 1.

CONTEVE A REAÇÃO

Diante de um oponente que precisava empatar o quanto antes para pensar em reviravolta pela classificação, nada melhor do que voltar a se colocar em vantagem confortável no marcador e foi isso que fez o Bahia logo com 12 minutos do tempo complementar. Seguindo com postura agressiva na marcação, a bola chegou no lateral-esquerdo Juninho Capixaba que cruzou e o centroavante Fernandão mostrou seu oportunismo mandando pras redes.