Bahia se despede do estadual com triunfo; Vitória da Conquista é rebaixado

Na Arena Fonte Nova, o Bahia se despediu do estadual com um triunfo em cima do Vitória da Conquista por 3 a 0, no Baianão.
Com o placar a seu favor, o Tricolor encerrou na 6ª colocação, com 12 pontos. O Vitória da Conquista está rebaixado, com 7 pontos, na 9ª colocação.
Construção do placar
O triunfo do Bahia foi conquistado na etapa inicial. Com apenas 3 minutos, Daniel aproveitou o cruzamento e colocou a bola na rede, 1 a 0.
Melhor em campo e sem dar chances ao rival, o Esquadrão de Aço contou com Rodallega. O centroavante recebeu de Mugni na grande área e fuzilou, 2 a 0.
Antes do intervalo, Rodallega aproveitou a sobra do adversário na grande área e mantou para o fundo da rede, 3 a 0.