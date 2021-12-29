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futebol

Bahia rescinde o contrato do atacante Rossi

Clube procurou o atacante e rescindiu o contrato de maneira inesperada...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2021 às 15:52

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 15:52

O Bahia está em processo de reformulação do elenco para 2022 e o atacante Rossi deixou o clube de maneira surpreendente.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Assim que o Brasileirão encerrou, o contrato do atleta foi renovado automaticamente por conta das metas individuais atingidas.
Porém, devido a questão financeira, o Esquadrão de Aço procurou Rossi e seu staff para rescindir o acordo.
Nas redes sociais, Rossi não escondeu a chateação pela maneira como saiu e se despediu do torcedor.
‘Hoje venho me despedir do clube que me abraçou e desta torcida que apoiou a cada minuto que estive em campo. Tenho muito orgulho de ter vestido uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro, não farei parte do elenco de 2022. Sempre que estive em campo procurei deixar o meu melhor.
Deixo meu abraço e a minha torcida! Obrigado, Bahia’.
Crédito: Foto:FelipeOliveira/ECBahia

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