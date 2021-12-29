Bahia rescinde o contrato do atacante Rossi

O Bahia está em processo de reformulação do elenco para 2022 e o atacante Rossi deixou o clube de maneira surpreendente.

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Assim que o Brasileirão encerrou, o contrato do atleta foi renovado automaticamente por conta das metas individuais atingidas.

Porém, devido a questão financeira, o Esquadrão de Aço procurou Rossi e seu staff para rescindir o acordo.

Nas redes sociais, Rossi não escondeu a chateação pela maneira como saiu e se despediu do torcedor.

‘Hoje venho me despedir do clube que me abraçou e desta torcida que apoiou a cada minuto que estive em campo. Tenho muito orgulho de ter vestido uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro, não farei parte do elenco de 2022. Sempre que estive em campo procurei deixar o meu melhor.

Deixo meu abraço e a minha torcida! Obrigado, Bahia’.