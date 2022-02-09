Bahia rescinde o contrato com o volante Luizão

O Bahia inicia a sua temporada 2022 e ainda faz algumas mudanças em seu elenco. A última delas foi o volante Luizão, que rescindiu o seu contrato.

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O acordo entre as partes iria até dezembro, mas como houve consenso para encerrar o vinculo, o contrato foi quebrado na última terça-feira.

Contratado na temporada passada, Luizão participou de apenas sete partidas com a camisa do Bahia, números que jogaram contra o atleta.

Veja o comunicado do Bahia

‘O Esporte Clube Bahia comunica que o volante Luizão não faz mais parte do elenco azul, vermelho e branco. As partes acertaram a rescisão do contrato, que se encerraria ao final desta temporada, em comum acordo.

O atleta de 23 anos, emprestado do Vorskla Poltava, da Ucrânia, chegou ao Tricolor em agosto de 2021.

O Esquadrão agradece os serviços prestados e deseja boa sorte no prosseguimento de sua carreira’.