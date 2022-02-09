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futebol

Bahia rescinde o contrato com o volante Luizão

Tricolor e volante entraram em acordo e quebraram o contrato que iria até dezembro deste ano...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 11:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 11:06
O Bahia inicia a sua temporada 2022 e ainda faz algumas mudanças em seu elenco. A última delas foi o volante Luizão, que rescindiu o seu contrato.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
O acordo entre as partes iria até dezembro, mas como houve consenso para encerrar o vinculo, o contrato foi quebrado na última terça-feira.
Contratado na temporada passada, Luizão participou de apenas sete partidas com a camisa do Bahia, números que jogaram contra o atleta.
Veja o comunicado do Bahia
‘O Esporte Clube Bahia comunica que o volante Luizão não faz mais parte do elenco azul, vermelho e branco. As partes acertaram a rescisão do contrato, que se encerraria ao final desta temporada, em comum acordo.
O atleta de 23 anos, emprestado do Vorskla Poltava, da Ucrânia, chegou ao Tricolor em agosto de 2021.
O Esquadrão agradece os serviços prestados e deseja boa sorte no prosseguimento de sua carreira’.
Crédito: AtletaéformadonabasedoSãoPaulo(FelipeOliveira/ECBahia

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