Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bahia renova contrato com o volante Patrick de Lucca

Agora, o vinculo com o Esquadrão de Aço é válido até a temporada 2022...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 19:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 19:27
Crédito: Divulgação/Patrick
Uma das novidades do Bahia neste começo de temporada é o volante Patrick de Lucca, que mostra resultado dentro das quatro linhas e teve o seu valor reconhecido pelo clube.
Através da sua assessoria, o atleta revelou que o seu vinculo com o Esquadrão de Aço foi prolongado até 2022.
Contratado para atuar nas categorias de base do Esquadrão de Aço, Patrick de Lucca veio do Palmeiras e encantou os dirigentes do Bahia.
Agora, a sua expectativa é que ele possa ajudar o Tricolor a ter uma boa campanha na temporada 2021.
‘É um momento muito especial na minha carreira. O Bahia me abraçou, e a identificação com o clube e torcida foi imediata. Sou grato ao clube e ao momento que estou vivendo. Que possamos conquistar nossos objetivos nesta temporada’.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados