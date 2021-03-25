Bahia renova contrato com o volante Patrick de Lucca

Uma das novidades do Bahia neste começo de temporada é o volante Patrick de Lucca, que mostra resultado dentro das quatro linhas e teve o seu valor reconhecido pelo clube.
Através da sua assessoria, o atleta revelou que o seu vinculo com o Esquadrão de Aço foi prolongado até 2022.
Contratado para atuar nas categorias de base do Esquadrão de Aço, Patrick de Lucca veio do Palmeiras e encantou os dirigentes do Bahia.
Agora, a sua expectativa é que ele possa ajudar o Tricolor a ter uma boa campanha na temporada 2021.
‘É um momento muito especial na minha carreira. O Bahia me abraçou, e a identificação com o clube e torcida foi imediata. Sou grato ao clube e ao momento que estou vivendo. Que possamos conquistar nossos objetivos nesta temporada’.