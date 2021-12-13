Bahia renova com Guto Ferreira, que convoca torcida para apoiar o time na busca pelo acesso à Série A

Guto Ferreira continuará no Bahia para a próxima temporada. Isso acontece porque, nesta segunda-feira, o clube anunciou a renovação de contrato do treinador até o fim de dezembro de dezembro de 2022. Em um vídeo postado nas redes sociais, Guto comemorou o a extensão do contrato, mas lamentou a queda para a Série B do Brasileirão. Assim, ele convocou a torcida para apoiar o time na campanha do retorno.> Veja onde os principais eventos esportivos serão transmitidos em 2022- Bom dia, Nação Tricolor. É com muita satisfação que estou aqui para transmitir essa mensagem. Infelizmente, esse ano não teve o final desejado. Nós trabalhamos, procuramos fazer o melhor, e, infelizmente, as coisas não aconteceram do jeito que a gente havia planejado no final. Não somos profissionais de largar o barco, aceitamos o convite da direção para seguir firme e forte na condição de poder, como já fizemos em outros momentos, com ouros clubes, colocar o Bahia do lugar de onde ele não deveria ter saído.

- Para isso, mais do que nunca, torcedor, você, associado, é fundamental. Vocês fizeram a diferença e permitiram que a gente pudesse sonhar até a última rodada. Em outros momentos, vocês foram o fator decisivo. Agora, nesse momento, onde, com certeza, haverá uma queda substancial de recursos, e o clube, que já vem oneroso da pandemia, mais do que nunca, você é peça fundamental para estar ao nosso lado em todos os momentos para que a gente possa, juntos, retomar o nosso lugar no topo do futebol brasileiro. Um abraço a todos. Conto com vocês. Vale lembrar que, apesar da permanência de Guto Ferreira, o Tricolor passará por uma reformulação e alguns nomes já deixaram o clube. É o caso de Lucas Drubscky, executivo de futebol, e Júnior Chávare, gerente de futebol, que deixaram o Bahia no dia seguinte ao rebaixamento.

Guto Ferreira retornou para a terceira passagem no Bahia neste ano, justamente para evitar a queda. Inicialmente, o time melhorou e engatou uma sequência de sete jogos sem perder (três vitórias e quatro empates). Contudo, na sequência, a equipe não conseguiu manter o mesmo nível e amargou mais um rebaixamento. No total, o Bahia teve um aproveitamento de 44% sob o comando do treinador.