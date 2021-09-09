Bahia reencontra único paulista que venceu no Brasileirão 2021

No próximo sábado, o Bahia volta a campo para abrir o returno do Campeonato Brasileiro e o seu primeiro adversário é o Santos, fora de casa.
Diante do Peixe, o Esquadrão de Aço vai trabalhar para manter a sua recuperação no torneio e, além disso, repetir o resultado da abertura do Brasileirão.
Em Pituaçu, o Tricolor bateu o Peixe por 3 a 0 e começou de maneira positiva a sua participação no torneio nacional.
Paulistas
Apesar de vencer o Santos, o Bahia não conseguiu emplacar contra os rivais de São Paulo no Brasileirão. Na sequência, a equipe empatou com Bragantino e Corinthians e acabou superado contra Palmeiras e São Paulo.
Relembre os placares entre Bahia x Paulistas
Bahia 3 x 0 SantosBragantino 3 x 3 BahiaBahia 0 x 0 CorinthiansPalmeiras 3 x 2 BahiaSão Paulo 1 x 0 Bahia