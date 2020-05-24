Bahia recorda o tricampeonato da Copa do Nordeste

O domingo é de lembranças para o torcedor do Bahia. No dia 24 de maio de 2017, o Tricolor batia o Sport na Arena Fonte Nova e conquistava pela terceira vez na história o título da Copa do Nordeste.E MAIS:Porto volta ao mercado sul-americano para buscar reforçosRetorno da Premier League ganha força após dois casos positivosAderllan renova com o Rio Ave e deseja grande reta final no PortuguêsNa primeira partida, o Esquadrão de Aço foi até a Ilha do Retiro e suportou bem a pressão do rival. No fim, o empate por 1 a 1 foi muito comemorado e a certeza que a Fonte Nova faria a diferença quando a equipe mais precisasse.