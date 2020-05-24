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futebol

Bahia recorda o tricampeonato da Copa do Nordeste

No dia 24 de maio de 2017, o Esquadrão derrotou o Sport e faturou o torneio regional pela terceira vez...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2020 às 12:54

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 12:54

Crédito: Beto Júnior / Correio da Bahia
O domingo é de lembranças para o torcedor do Bahia. No dia 24 de maio de 2017, o Tricolor batia o Sport na Arena Fonte Nova e conquistava pela terceira vez na história o título da Copa do Nordeste.E MAIS:Porto volta ao mercado sul-americano para buscar reforçosRetorno da Premier League ganha força após dois casos positivosAderllan renova com o Rio Ave e deseja grande reta final no PortuguêsNa primeira partida, o Esquadrão de Aço foi até a Ilha do Retiro e suportou bem a pressão do rival. No fim, o empate por 1 a 1 foi muito comemorado e a certeza que a Fonte Nova faria a diferença quando a equipe mais precisasse.
Dentro de casa e com um ritmo de jogo intenso, o gol do título veio na etapa inicial. Edigar Junio recebeu na entrada da área, driblou o marcador e tocou na saída de Magrão. Ver essa foto no Instagram ?️? Uma noite inesquecível há exatos 3 anos #BBMP #JuntosVenceremos #MaiorDoNE Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Bahia (de ?) (@ecbahia) em 24 de Mai, 2020 às 4:14 PDT placeholder E MAIS:

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