Bahia realiza último treino antes de encarar o Santos

Preocupado com a proximidade da zona de rebaixamento, o Bahia realizou na manhã deste sábado, o último treino antes de encarar o Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.Em atividade no CT do Corinthians, o técnico Mano Menezes focou na parte tática e principalmente no tão criticado setor defensivo, que tem sido vazado nos últimos jogos.
Apesar do compromisso no meio da semana pela Copa Sul-Americana, o Bahia deve entrar com o que tem de melhor diante do Santos.
Com 19 pontos conquistados, o Bahia se encontra na 14ª posição. O Vasco, primeiro time do Z-4, aparece com 18 pontos.