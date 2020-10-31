Bahia realiza último treino antes de encarar o Santos

Preocupado com a proximidade da zona de rebaixamento, o Bahia realizou na manhã deste sábado, o último treino antes de encarar o Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.Em atividade no CT do Corinthians, o técnico Mano Menezes focou na parte tática e principalmente no tão criticado setor defensivo, que tem sido vazado nos últimos jogos.