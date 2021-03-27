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futebol

Bahia realiza último treino antes de encarar o Altos-PI

Tricolor precisa vencer o rival e torcer pelo tropeço do CRB para assumir a ponta do grupo A...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 17:13

LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2021 às 17:13
Crédito: Divulgação/Bahia/Felipe Oliveira
Após a derrota no meio da semana para o CSA, o Bahia volta a campo neste domingo para encarar o Altos e, quem sabe, assumir a liderança da sua chave na Copa do Nordeste.
+ Confira os 100 melhores escudos de clubes da história do futebol segundo revista inglesa
Com 7 pontos, o Esquadrão de Aço está logo atrás do CRB (8 pontos) e precisa vencer o seu duelo e torcer contra o Galo.
Nos cinco jogos até o momento, o Tricolor conquistou dois triunfos, um empate e foi superado em duas oportunidades (Vitória e CSA).
+ Olhos neles! Saiba quem são os artilheiros dos estaduais pelo Brasil
Preparação
Neste sábado, o Esquadrão de Aço realizou o seu último treino e o técnico Dado Cavalcanti trabalhou a parte tática para tentar surpreender o adversário.

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