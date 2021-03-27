Bahia realiza último treino antes de encarar o Altos-PI

Após a derrota no meio da semana para o CSA, o Bahia volta a campo neste domingo para encarar o Altos e, quem sabe, assumir a liderança da sua chave na Copa do Nordeste.
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Com 7 pontos, o Esquadrão de Aço está logo atrás do CRB (8 pontos) e precisa vencer o seu duelo e torcer contra o Galo.
Nos cinco jogos até o momento, o Tricolor conquistou dois triunfos, um empate e foi superado em duas oportunidades (Vitória e CSA).
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Preparação
Neste sábado, o Esquadrão de Aço realizou o seu último treino e o técnico Dado Cavalcanti trabalhou a parte tática para tentar surpreender o adversário.