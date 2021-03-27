Bahia realiza último treino antes de encarar o Altos-PI

Crédito: Divulgação/Bahia/Felipe Oliveira

Após a derrota no meio da semana para o CSA, o Bahia volta a campo neste domingo para encarar o Altos e, quem sabe, assumir a liderança da sua chave na Copa do Nordeste.

+ Confira os 100 melhores escudos de clubes da história do futebol segundo revista inglesa

Com 7 pontos, o Esquadrão de Aço está logo atrás do CRB (8 pontos) e precisa vencer o seu duelo e torcer contra o Galo.

Nos cinco jogos até o momento, o Tricolor conquistou dois triunfos, um empate e foi superado em duas oportunidades (Vitória e CSA).

+ Olhos neles! Saiba quem são os artilheiros dos estaduais pelo Brasil

Preparação