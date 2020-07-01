Bahia realiza o primeiro treino tático no CT Evaristo de Macedo

Nesta quarta-feira, o elenco do Bahia realizou o primeiro treino tático desde a volta aos trabalhos presenciais no CT Evaristo de Macedo, na cidade de Salvador.
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