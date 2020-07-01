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Bahia realiza o primeiro treino tático no CT Evaristo de Macedo

Ainda sem o técnico Roger Machado, o elenco do Tricolor trabalhou no campo e fez uma simulação de ataque contra defesa...
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Publicado em 

01 jul 2020 às 19:57

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 19:57

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
Nesta quarta-feira, o elenco do Bahia realizou o primeiro treino tático desde a volta aos trabalhos presenciais no CT Evaristo de Macedo, na cidade de Salvador.

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