Bahia quer evitar 'crise' por conta da Copa do Brasil

Crédito: Divulgação/Bahia/Felipe Oliveira

A semana é decisiva para o Bahia. Após iniciar na Copa do Nordeste e Baiano, o Tricolor entra em campo pela Copa do Brasil e precisar dar uma resposta ao seu torcedor diante do Campinense-PB.

A pressão se dá por conta da temporada 2020, quando o Esquadrão de Aço, na época dirigido por Roger Machado, caiu diante do River-PI, na fase inicial do torneio.

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O revés no Piauí mexeu com as estruturas do time, que não conseguiu retomar os bons momentos e deixou o ambiente turbulento ao longo do ano.

Agora, cabe ao técnico Dado Cavalcanti e seus comandados evitarem novo revés e sair de campo com a classificação.

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