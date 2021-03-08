Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bahia quer evitar 'crise' por conta da Copa do Brasil

Tricolor de Aço mede forças com a Campinense-PB e precisa passar de fase no torneio nacional...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 10:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 10:15
Crédito: Divulgação/Bahia/Felipe Oliveira
A semana é decisiva para o Bahia. Após iniciar na Copa do Nordeste e Baiano, o Tricolor entra em campo pela Copa do Brasil e precisar dar uma resposta ao seu torcedor diante do Campinense-PB.
A pressão se dá por conta da temporada 2020, quando o Esquadrão de Aço, na época dirigido por Roger Machado, caiu diante do River-PI, na fase inicial do torneio.
+ Paredão falso, bracinho de jacaré e mais: Paulo Victor vira meme após título do Palmeiras
O revés no Piauí mexeu com as estruturas do time, que não conseguiu retomar os bons momentos e deixou o ambiente turbulento ao longo do ano.
Agora, cabe ao técnico Dado Cavalcanti e seus comandados evitarem novo revés e sair de campo com a classificação.
+ Abel Ferreira faz história: veja os técnicos com mais títulos nacionais e internacionais pelo Palmeiras
Vale lembrar, que por jogar com adversário, o Bahia avança para a Segunda Fase da Copa do Brasil com triunfo ou empate.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados