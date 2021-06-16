Bahia quer engatar sequência positiva como visitante no Brasileirão

Crédito: (Felipe Oliveira/EC Bahia

Uma das principais forças do nordeste é o Bahia e o Tricolor dá indícios neste começo de Brasileirão que a história será bem diferente da última temporada, quando lutou pela sobrevivência.

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Apesar do revés na rodada passada, o Tricolor volta a campo nesta quinta-feira e mede forças contra o Ceará, na Arena Castelão.

Visitante incômodo

Mesmo com as rodadas inicias da competição, o time de Dado Cavalcanti sabe que, além do bom desempenho em casa, para chegar longe no Brasileirão precisa somar pontos fora de casa e o time se apega aos últimos resultados.