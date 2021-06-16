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futebol

Bahia quer engatar sequência positiva como visitante no Brasileirão

Tricolor não foi superado nos dois últimos jogos e agora pretende aprontar diante do Ceará...

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 18:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jun 2021 às 18:36
Crédito: (Felipe Oliveira/EC Bahia
Uma das principais forças do nordeste é o Bahia e o Tricolor dá indícios neste começo de Brasileirão que a história será bem diferente da última temporada, quando lutou pela sobrevivência.
+ Portal põe Diego Alves na mira da Juventus, Sergio Ramos deixa o Real Madrid, Diego Costa fechando com novo clube… O Dia do Mercado
Apesar do revés na rodada passada, o Tricolor volta a campo nesta quinta-feira e mede forças contra o Ceará, na Arena Castelão.
Visitante incômodo
Mesmo com as rodadas inicias da competição, o time de Dado Cavalcanti sabe que, além do bom desempenho em casa, para chegar longe no Brasileirão precisa somar pontos fora de casa e o time se apega aos últimos resultados.
Nos dois últimos duelos (Brasileirão e Copa do Brasil), o Tricolor somou um empate e um triunfo. Sendo assim, a ideia é aproveitar o momento ruim do Vozão e beliscar pontos importantes como visitante.

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