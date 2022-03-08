Bahia oficializa novo diretor de futebol

O ambiente do Bahia está longe de ser tranquilo, mas a diretoria trabalha forte nos bastidores para acalmar a crise no Tricolor.
O primeiro passo do presidente Guilherme Bellintani foi entrar com força no mercado e buscar um executivo de futebol.
Após a pesquisa, o Bahia anunciou a chegada de Eduardo Freeland, que estava no Botafogo na temporada passada.
No Tricolor, a sua missão é acalmar o ambiente, dar tranquilidade ao técnico Guto Ferreira e respaldar o elenco para trabalhar em paz.
O perfil de Eduardo Freeland agrada a diretoria do Bahia, que acredita ter encontrado o profissional certo para gerir o futebol.