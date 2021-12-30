Bahia oficializa a saída do atacante Gilberto

Agora é oficial, o atacante Gilberto não renovou o seu contrato com o Bahia e está fora do clube em 2022.

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Nos últimos meses, antes de consumar a queda para a Série B, a diretoria do Tricolor deixava claro que a permanência era complicada devido a questão financeira. Com o rebaixamento consumado, a permanência ficou inviável.

Durante o período que defendeu as cores do Bahia, Gilberto disputou 189 jogos e anotou 83 gols.

Confira a nota do Bahia sobre o centroavante:

"Artilheiro da Arena Fonte Nova, maior artilheiro do Bahia na história do Brasileirão e 16º maior artilheiro de todos os tempos do Esquadrão, à frente de nomes como Bobô e Marito, o atacante Gilberto não seguirá no clube em 2022. Uma terceira renovação ficou impossibilitada.

Veja abaixo seu texto de despedida:

'Por 189 vezes entrei em campo vestindo essa camisa pra defender o Esporte Clube Bahia.

Foram 4 temporadas que me colocaram na história do ESQUADRÃO DE AÇO e que colocaram esse clube na minha trajetória pra sempre.

Não tenho muito o que dizer sobre o que o Bahia passou a representar na minha carreira e, mais importante, no meu coração.

Só queria agradecer.

Se consegui marcas e números com essa camisa, que me puseram ao lado dos maiores nomes da história desse grande clube, não foi sozinho.

Preciso dividir isso com todos os jogadores que estiveram do meu lado durante esse tempo, funcionários, dirigentes e, em especial, com vocês, torcida.

Agradeço por cada vez que me aplaudiram, que me cobraram, me incentivaram. E agradeço por todas as vezes que explodimos juntos em alguma comemoração. Jamais esquecerei a energia de vocês.

Essa torcida me ajudou a ser o melhor que eu poderia ser.

Isso é algo que carregarei sempre comigo e com a consciência em paz: toda vez que entrei em campo pelo Bahia, jogando bem ou mal, acertando ou errando, sei que dei o melhor de mim naquele dia.

Deixei tudo que tinha no campo. Briguei por cada bola. Corri tudo que podia. E vocês não mereciam nada menos que isso.

Mas, como todo ciclo tem um final, chegou a hora de encerrar esse.

Infelizmente não conseguimos evitar que essa minha última temporada terminasse da forma como terminou - e isso me doeu demais.

Eu tinha planejado de uma forma muito diferente na minha cabeça. Mas nem sempre as coisas são como a gente sonha.

Mas saibam que, onde eu estiver, sempre estarei torcendo por esse clube e por vocês.

Obrigado por tudo, mais uma vez.

BBMP ❤️'"