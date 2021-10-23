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futebol

Bahia não sofreu gol sob a gestão de Guto Ferreira

Nos três jogos do treinador, o Tricolor não foi vazado pelos adversários...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2021 às 11:18

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 11:18

Crédito: Divulgação/Bahia
Na luta para escapar do rebaixamento, o Bahia foi ao mercado para buscar Guto Ferreira e, mesmo em pouco tempo demonstra evolução.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Nos três jogos dirigidos pelo treinador, o Esquadrão de Aço não perdeu e somou cinco pontos, que ajudaram o time a sair do Z-4.
Porém, o principal fator de evolução é o sistema defensivo, que se tornou instransponível nestes últimos jogos.
Diante do Athletico, Palmeiras e América-MG, o Bahia não foi vazado, algo quase inimaginável a algumas rodadas atrás.

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