Bahia não sofreu gol sob a gestão de Guto Ferreira

Crédito: Divulgação/Bahia

Na luta para escapar do rebaixamento, o Bahia foi ao mercado para buscar Guto Ferreira e, mesmo em pouco tempo demonstra evolução.

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Nos três jogos dirigidos pelo treinador, o Esquadrão de Aço não perdeu e somou cinco pontos, que ajudaram o time a sair do Z-4.

Porém, o principal fator de evolução é o sistema defensivo, que se tornou instransponível nestes últimos jogos.