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futebol

Bahia mira permanência no G-6 contra o Flamengo

Confronto direto acontece no próximo fim de semana, em Pituaçu...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 16:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jul 2021 às 16:44
Crédito: (Felipe Oliveira/EC Bahia
A 11ª rodada do Brasileirão chegou ao fim e o Bahia, mesmo com a derrota diante do São Paulo, conseguiu permanecer no G-6.
Com 17 pontos, a equipe de Dado Cavalcanti ainda permanece na zona da Libertadores, mas vê os rivais se aproximarem, como, por exemplo, Fluminense e Flamengo.
Por falar no Rubro-Negro, o time de Renato Gaúcho será o rival do próximo fim de semana no Pituaçu e, apesar de ainda estar no turno do Brasileirão, o jogo ganha contornos de decisão.
Se perder do Fla, o Bahia deixa o G-6 e terá que correr atrás do adversário. Por outro lado, caso aproveite o duelo direto, o Tricolor tem a chance de abrir cinco pontos em cima do Flamengo.

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