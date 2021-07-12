Bahia mira permanência no G-6 contra o Flamengo

Crédito: (Felipe Oliveira/EC Bahia

A 11ª rodada do Brasileirão chegou ao fim e o Bahia, mesmo com a derrota diante do São Paulo, conseguiu permanecer no G-6.

Com 17 pontos, a equipe de Dado Cavalcanti ainda permanece na zona da Libertadores, mas vê os rivais se aproximarem, como, por exemplo, Fluminense e Flamengo.

Por falar no Rubro-Negro, o time de Renato Gaúcho será o rival do próximo fim de semana no Pituaçu e, apesar de ainda estar no turno do Brasileirão, o jogo ganha contornos de decisão.