Bahia melhora sob o comando de Guto Ferreira

Crédito: Guto Ferreira tirou o Bahia do Z-4 (Felipe Oliveira/Bahia

Após a derrota contra o Corinthians, o Bahia interrompeu o trabalho de Diego Dabove e buscou em Guto Ferreira a solução dos seus problemas.

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A resposta do time foi imediata. Guto soube ajustar o sistema defensivo e o time conseguiu corresponder ao sair do Z-4.

Apesar da distância pequena de três pontos na tabela (33 a 30), o Bahia dá sinais de solidez na equipe e escapar da queda para a Série B.

Pontos conquistados

Desde a chegada do treinador, o Bahia disputou 18 pontos e conquistou 10, com dois triunfos e quatro empates.