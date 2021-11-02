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futebol

Bahia melhora sob o comando de Guto Ferreira

Dos 18 pontos conquistados, o Esquadrão de Aço somou 10 e conseguiu sair da zona de rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 12:11

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 12:11

Crédito: Guto Ferreira tirou o Bahia do Z-4 (Felipe Oliveira/Bahia
Após a derrota contra o Corinthians, o Bahia interrompeu o trabalho de Diego Dabove e buscou em Guto Ferreira a solução dos seus problemas.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A resposta do time foi imediata. Guto soube ajustar o sistema defensivo e o time conseguiu corresponder ao sair do Z-4.
Apesar da distância pequena de três pontos na tabela (33 a 30), o Bahia dá sinais de solidez na equipe e escapar da queda para a Série B.
Pontos conquistados
Desde a chegada do treinador, o Bahia disputou 18 pontos e conquistou 10, com dois triunfos e quatro empates.
O próximo desafio acontece no fim de semana, quando o Esquadrão de Aço encara o São Paulo na Arena Fonte Nova. A expectativa é que o Bahia possa somar pontos fundamentais que lhe darão muita tranquilidade na reta final do Brasileiro.

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