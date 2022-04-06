Bahia intensifica treinos para estreia na Série B

A cada dia que passa a estreia do Bahia na Série B se aproxima e o técnico Guto Ferreira realiza os últimos ajustes no time.
Nesta quarta-feira, o Tricolor fez mais um treino no CT Evaristo de Macedo e o comandante focou no trabalho tático.
Com dias de folga no calendário, o técnico sabe que está pressionado e sabe que precisa de um bom resultado contra o Cruzeiro.
Na quinta-feira, véspera do jogo, Guto Ferreira realiza o último treino e divulga os relacionados para o confronto.