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futebol

Bahia inicia semana com 'maratona' de jogos

Entre terça e sexta-feira, o Esquadrão de Aço vai encarar Azuriz e CSA...
LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2022 às 17:15

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 17:15

A semana do Bahia promete fortes emoções dentro das quatro linhas e o elenco sabe da responsabilidade que tem pela frente.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Entre terça e sexta-feira, o Esquadrão de Aço tem duas partidas pela frente: Copa do Brasil e Série B.
O primeiro compromisso é diante do Azuriz, pela Terceira Fase da Copa. Na sexta-feira, sem tempo de descanso, Guto Ferreira e cia encara o CSA, pela Segunda Divisão.
Diante da sequência de jogos, a expectativa é que o treinador mescle o seu elenco e consiga bons resultados para a sequência do trabalho.
Crédito: Foto:FelipeOliveira

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