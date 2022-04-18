Bahia inicia semana com 'maratona' de jogos

A semana do Bahia promete fortes emoções dentro das quatro linhas e o elenco sabe da responsabilidade que tem pela frente.

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Entre terça e sexta-feira, o Esquadrão de Aço tem duas partidas pela frente: Copa do Brasil e Série B.

O primeiro compromisso é diante do Azuriz, pela Terceira Fase da Copa. Na sexta-feira, sem tempo de descanso, Guto Ferreira e cia encara o CSA, pela Segunda Divisão.

Diante da sequência de jogos, a expectativa é que o treinador mescle o seu elenco e consiga bons resultados para a sequência do trabalho.