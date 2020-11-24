Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bahia informa que Mano Menezes e outras três pessoas testaram positivo para Covid-19 no clube
futebol

Bahia informa que Mano Menezes e outras três pessoas testaram positivo para Covid-19 no clube

Além do treinador, auxiliares Sidnei Lobo e James Freitas além do goleiro Mateus Claus foram diagnosticados com o novo coronavírus...

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 18:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2020 às 18:37
Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Pouco tempo antes do Bahia entrar em campo diante do Unión pela Copa Sul-Americana, o clube informou que três integrantes da comissão técnica do clube e um jogador testaram positivo para o novo coronavírus.
São eles o técnico Mano Menezes, os auxiliares Sidnei Lobo e James Freitas além do goleiro Mateus Claus. Todos os citados já estão passando pelo isolamento aconselhado e não há maiores informações sobre o quadro clínico individualizado.
Quem também foi retirado da lista de alternativas para Cláudio Prates (nome que estará à beira do gramado com os casos de Covid-19 registrados na comissão técnica) foi o meio-campista Edson.
Isso porque ele dividiu o quarto na concentração com Mateus e, apesar de não apresentar teste positivo, foi afastado em caráter de precaução.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 27/04/2026
Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados