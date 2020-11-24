Bahia informa que Mano Menezes e outras três pessoas testaram positivo para Covid-19 no clube

Pouco tempo antes do Bahia entrar em campo diante do Unión pela Copa Sul-Americana, o clube informou que três integrantes da comissão técnica do clube e um jogador testaram positivo para o novo coronavírus.
São eles o técnico Mano Menezes, os auxiliares Sidnei Lobo e James Freitas além do goleiro Mateus Claus. Todos os citados já estão passando pelo isolamento aconselhado e não há maiores informações sobre o quadro clínico individualizado.
Quem também foi retirado da lista de alternativas para Cláudio Prates (nome que estará à beira do gramado com os casos de Covid-19 registrados na comissão técnica) foi o meio-campista Edson.
Isso porque ele dividiu o quarto na concentração com Mateus e, apesar de não apresentar teste positivo, foi afastado em caráter de precaução.