Bahia informa que Mano Menezes e outras três pessoas testaram positivo para Covid-19 no clube

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Pouco tempo antes do Bahia entrar em campo diante do Unión pela Copa Sul-Americana, o clube informou que três integrantes da comissão técnica do clube e um jogador testaram positivo para o novo coronavírus.

São eles o técnico Mano Menezes, os auxiliares Sidnei Lobo e James Freitas além do goleiro Mateus Claus. Todos os citados já estão passando pelo isolamento aconselhado e não há maiores informações sobre o quadro clínico individualizado.

Quem também foi retirado da lista de alternativas para Cláudio Prates (nome que estará à beira do gramado com os casos de Covid-19 registrados na comissão técnica) foi o meio-campista Edson.