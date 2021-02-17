Bahia 'ganha' cinco peças para a reta final da temporada

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Carente de boas notícias em meio a campanha onde luta para escapar do rebaixamento no Brasileirão, o Bahia ganhou alguns "reforços" nessa semana com a recuperação de mais três nomes que estava afastados devido a testes positivos para Covid-19. >Onde o Esquadrão pode chegar nessa reta final de BrasileirãoOs meio-campistas Edson e Ramon além dos atacantes Alesson e Thiago treinaram na Cidade Tricolor onde apenas o primeiro fez as atividades habituais com o restante do elenco de Dado Cavalcanti.

Com relação aos outros três nomes, o cuidado do corpo médico do Esquadrão foi mais voltado para o recondicionamento, fazendo ambos exercícios específicos com o acompanhamento do preparador físico.

Além dos citados, o goleiro Douglas também foi novidade no campo do centro de treinamento do Bahia após reclamar de dores na região do joelho.