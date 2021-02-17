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Bahia 'ganha' cinco peças para a reta final da temporada

Jogadores que estavam em recuperação da Covid-19 e lesão, Douglas, Edson, Ramon, Alesson e Thiago voltaram aos treinos na Cidade Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 18:24

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 18:24

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Carente de boas notícias em meio a campanha onde luta para escapar do rebaixamento no Brasileirão, o Bahia ganhou alguns "reforços" nessa semana com a recuperação de mais três nomes que estava afastados devido a testes positivos para Covid-19. >Onde o Esquadrão pode chegar nessa reta final de BrasileirãoOs meio-campistas Edson e Ramon além dos atacantes Alesson e Thiago treinaram na Cidade Tricolor onde apenas o primeiro fez as atividades habituais com o restante do elenco de Dado Cavalcanti.
Com relação aos outros três nomes, o cuidado do corpo médico do Esquadrão foi mais voltado para o recondicionamento, fazendo ambos exercícios específicos com o acompanhamento do preparador físico.
Além dos citados, o goleiro Douglas também foi novidade no campo do centro de treinamento do Bahia após reclamar de dores na região do joelho.
O próximo jogo da equipe de Salvador que está no limite de posição fora da zona de rebaixamento (16° lugar com 38 pontos, um a mais do que o Vasco, 17° colocado) será o confronto direto contra o 15° Fortaleza, que tem 41 unidades. A partida está marcada para o próximo sábado (20) às 21h (de Brasília).

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