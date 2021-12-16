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futebol

Bahia fica próximo de acertar renovação de contrato do lateral Nino Paraíba

As partes ainda negociam detalhes, mas a tendência é de que veterano siga no clube até 2023, de acordo com o "Bahia Notícias"...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 14:42

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 14:42

O Bahia pode garantir a permanência em 2022 de um de seus jogadores mais tarimbados na caminhada da equipe na Série B. De acordo com o "Bahia Notícias", o clube está bem próximo de acertar a renovação de contrato com o lateral Nino Paraíba.O acerto com o jogador de 35 anos está por detalhes de acontecer. A expectativa é que o acordo dure até o final de 2023.
Houve uma grande desconfiança se o veterano, destaque do Tricolor baiano, prosseguiria devido ao rebaixamento que acarretou na queda das receitas. Entretanto, a expectativa é que tudo seja resolvido.
Nino fez 51 jogos, marcou um gol e deu quatro assistências na temporada de 2021 pelo Bahia.
Crédito: DúvidasobreapermanênciadolateralcomeçouapairardevidoaorebaixamentodoBahia(FelipeOliveira/ECBahia

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