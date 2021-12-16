Bahia fica próximo de acertar renovação de contrato do lateral Nino Paraíba

O Bahia pode garantir a permanência em 2022 de um de seus jogadores mais tarimbados na caminhada da equipe na Série B. De acordo com o "Bahia Notícias", o clube está bem próximo de acertar a renovação de contrato com o lateral Nino Paraíba.O acerto com o jogador de 35 anos está por detalhes de acontecer. A expectativa é que o acordo dure até o final de 2023.