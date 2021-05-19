Bahia fica em situação delicada na Sul-Americana

Crédito: Divulgação/Conmebol Sul-Americana

A situação do Bahia na Copa Sul-Americana é delicada. Após o revés contra o Independiente, o Esquadrão de Aço caiu para a segunda colocação da chave B e não depende das próprias forças para avançar.

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Com 8 pontos, três a menos que o Rojo, o time de Dado Cavalcanti precisa vencer o seu compromisso diante do Montevideo City e torcer por derrota do Independiente para o Guabirá.