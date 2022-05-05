Bahia faz contas para ficar na liderança isolada da Série B

Após vencer no meio de semana o Londrina, o Bahia assumiu a liderança da Série B e agora vê de camarote o restante dos jogos.

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No próximo domingo, o duelo entre Grêmio e Cruzeiro marca o encontro das equipes que estão logo atrás do Tricolor.

No momento, gaúchos e mineiros estão com 10 pontos, três a menos que o Esquadrão de Aço e podem assumir a liderança.

Porém, o Bahia só perde a ponta do campeonato caso pinte uma goleada no jogo que será disputado no Independência.

Confira os cenários:

Grêmio líder: Vitória por quatro gols de diferença

Cruzeiro líder: Vitória por cinco gols de diferença