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futebol

Bahia faz contas para ficar na liderança isolada da Série B

Tricolor está na ponta da classificação com 13 pontos conquistados em seis partidas...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 19:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 19:50
Após vencer no meio de semana o Londrina, o Bahia assumiu a liderança da Série B e agora vê de camarote o restante dos jogos.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
No próximo domingo, o duelo entre Grêmio e Cruzeiro marca o encontro das equipes que estão logo atrás do Tricolor.
No momento, gaúchos e mineiros estão com 10 pontos, três a menos que o Esquadrão de Aço e podem assumir a liderança.
Porém, o Bahia só perde a ponta do campeonato caso pinte uma goleada no jogo que será disputado no Independência.
Confira os cenários:
Grêmio líder: Vitória por quatro gols de diferença
Cruzeiro líder: Vitória por cinco gols de diferença
Crédito: (Foto:Divulgação/Bahia

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