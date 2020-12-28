Bahia escapa de fechar 2020 no Z4 por um triz

Crédito: Ricardo Duarte

A má fase do Bahia parece não ter fim. Nem mesmo a saída do técnico Mano Menezes deu jeito na equipe e o time foi superado pelo Internacional, na Arena Fonte Nova.

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Com mais uma derrota, a sexta consecutiva, o Tricolor fecha 2020 com a luz amarela mais do que ligada. Depois de 27 rodadas, o Bahia é o 16º colocado, uma posição acima do Z4.

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Zona do rebaixamento

A situação do Tricolor só não encerrou pior graças ao Vasco da Gama. Com a derrota do time carioca na Arena da Baixada diante do Athletico, ele deixou o Bahia fora da zona de rebaixamento.

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