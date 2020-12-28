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futebol

Bahia escapa de fechar 2020 no Z4 por um triz

Tricolor conheceu mais uma derrota no fim de semana e escapou da zona de rebaixamento graças ao revés do Vasco...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 18:29

LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 18:29
Crédito: Ricardo Duarte
A má fase do Bahia parece não ter fim. Nem mesmo a saída do técnico Mano Menezes deu jeito na equipe e o time foi superado pelo Internacional, na Arena Fonte Nova.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Com mais uma derrota, a sexta consecutiva, o Tricolor fecha 2020 com a luz amarela mais do que ligada. Depois de 27 rodadas, o Bahia é o 16º colocado, uma posição acima do Z4.
+ São Paulo lidera e Coritiba é o lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!
Zona do rebaixamento
A situação do Tricolor só não encerrou pior graças ao Vasco da Gama. Com a derrota do time carioca na Arena da Baixada diante do Athletico, ele deixou o Bahia fora da zona de rebaixamento.
Calendário
Agora, o Bahia só volta a campo no dia 6 de janeiro, quando mede forças contra o Grêmio, em Porto Alegre.
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