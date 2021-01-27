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futebol

Bahia e Vitória encerram a temporada em dívida com seus torcedores

Dupla Ba-Vi decepcionou e terminam a temporada na luta contra o rebaixamento...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 15:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2021 às 15:50
Crédito: Romildo de Jesus
A reta final da temporada é negativa para o futebol baiano. Se o Bahia briga ponto a ponto para fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Vitória conseguiu depois de muito esforço a sua permanência na Série B.
Na noite da última terça-feira, o Leão recebeu o Botafogo-SP e jogou para o gasto. No fim, um gol contra marcado no início da etapa final, deu o triunfo ao Vitória e a tranquilidade de evitar uma nova queda para a Série C.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Agora, a expectativa da torcida é que a diretoria consiga ajeitar a casa e, mesmo sem muitos recursos, coloque o Leão na briga para o acesso.
Bahia
Um dos maiores investimentos do Nordeste é o Bahia. Após uma grande reconstrução administrativa, o Esquadrão de Aço parecia ter se reerguido, mas a temporada 2020/2021 tem sido um verdadeiro pesadelo.
Sem sucesso dentro de campo, a diretoria já trocou o técnico por duas vezes e Dado Cavalcanti é o terceiro comandante que tenta acabar com a crise técnica. Nas últimas sete partidas, a meta é uma só: fugir da queda.
+ Confira ex-jogadores que não deram certo treinando os clubes onde foram ídolos
O Bahia é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, três a menos que o Fortaleza, primeiro time fora do Z4.
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