Bahia e Vitória encerram a temporada em dívida com seus torcedores

Crédito: Romildo de Jesus

A reta final da temporada é negativa para o futebol baiano. Se o Bahia briga ponto a ponto para fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Vitória conseguiu depois de muito esforço a sua permanência na Série B.

Na noite da última terça-feira, o Leão recebeu o Botafogo-SP e jogou para o gasto. No fim, um gol contra marcado no início da etapa final, deu o triunfo ao Vitória e a tranquilidade de evitar uma nova queda para a Série C.

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Agora, a expectativa da torcida é que a diretoria consiga ajeitar a casa e, mesmo sem muitos recursos, coloque o Leão na briga para o acesso.

Bahia

Um dos maiores investimentos do Nordeste é o Bahia. Após uma grande reconstrução administrativa, o Esquadrão de Aço parecia ter se reerguido, mas a temporada 2020/2021 tem sido um verdadeiro pesadelo.

Sem sucesso dentro de campo, a diretoria já trocou o técnico por duas vezes e Dado Cavalcanti é o terceiro comandante que tenta acabar com a crise técnica. Nas últimas sete partidas, a meta é uma só: fugir da queda.

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