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futebol

Bahia divulga programação para jogos na Fonte Nova com público reduzido

Apenas três mil torcedores poderão acompanhar as partidas do Esquadrão onde sistema de controle foi detalhado...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 16:39

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 16:39

O aumento no registro dos casos de Covid-19 em território baiano fez com que as partidas do estadual tenham a capacidade de público reduzida, decretou o governador Rui Costa na última semana. Com isso, apenas três mil pessoas por jogo poderão comparecer.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPor conta dessa determinação que pode ter sua validade inicial de 15 dias renovada sem maiores limitações, o Bahia divulgou a programação que será seguida em partidas onde o Esquadrão mandará seus compromissos na Arena Fonte Nova.
Utilizando o sistema de check-in, o clube divulgou que disponibilizará os lugares da Fonte somente para a lista de sócios-torcedores adimplentes, relação conde constam 13 mil torcedores do tricolor.
Entretanto, para tentar assegurar que a maior parte dos sócios do Bahia tenham a oportunidade de acompanhar o time em campo no Baianão, haverá um critério de aceitação onde o ineditismo pode influenciar na possibilidade de acompanhar os jogos no caso do número de check-ins ser superior a três mil pessoas.
Outros pontos a serem considerados na realização do check-in serão a adimplência, situação vacinal (mínimo de duas doses ou vacinas de dose única) e também o tempo que cada sócio terá de participação no programa de sócio-torcedor.
O primeiro confronto que essas regras terão vigência na Arena Fonte Nova acontecerá na próxima quarta-feira (19) onde o Esquadrão, depois de empatar com o Bahia de Feira na estreia, receberá o UNIRB.
Crédito: Divulgação/Bahia

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