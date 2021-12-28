Bahia confirma a chegada do lateral Jonathan

O Bahia continua o seu planejamento e montagem do elenco para 2022 e anunciou a chegada do lateral-direito Jonathan, que estava no Botafogo.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A contratação do atleta serve para suprir a saída de Nini Paraíba, que encerrou a sua passagem no Tricolor de Salvador.
O acordo com Jonathan com o Esquadrão de Aço vai até dezembro de 2022 e espera conquistar o acesso com o Bahia.
Na campanha do Bota em 2021, Jonathan não foi titular e participou de apenas três partidas no total.
Rei do Acesso
Uma característica que marca a carreira de Jonathan é a sorte de participar de clubes que conseguem acesso para a Série A. Antes do Bota, ele fez parte das campanhas da Ponte Preta (2014) e Atlético-GO (2016 e 2019).