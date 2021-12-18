Bahia confirma a chegada do lateral-esquerdo Luiz Henrique

O Bahia confirmou o seu primeiro reforço para a temporada 2022. Trata-se do lateral-esquerdo Luiz Henrique.

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Aos 23 anos, o jogador que estava no Londrina, foi inscrito no BID da CBF e será observado de perto pelo técnico Guto Ferreira.

Inicialmente, Luiz Henrique vai integrar o time que disputa o estadual para se ambientar ao clube e torcida.

Juninho Capixaba

A contratação do reforço vai de encontro ao buraco no elenco, que surgiu com a saída de Juninho Capixaba.