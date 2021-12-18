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Bahia confirma a chegada do lateral-esquerdo Luiz Henrique

Aos 23 anos, o atleta que estava no Londrina terá a chance de atuar no Tricolor de Salvador...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2021 às 17:18

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 17:18

O Bahia confirmou o seu primeiro reforço para a temporada 2022. Trata-se do lateral-esquerdo Luiz Henrique.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Aos 23 anos, o jogador que estava no Londrina, foi inscrito no BID da CBF e será observado de perto pelo técnico Guto Ferreira.
Inicialmente, Luiz Henrique vai integrar o time que disputa o estadual para se ambientar ao clube e torcida.
Juninho Capixaba
A contratação do reforço vai de encontro ao buraco no elenco, que surgiu com a saída de Juninho Capixaba.
Crédito: LuizHenriqueéonovoreforçodoBahia(Divulgação/Bahia

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