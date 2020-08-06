Bahia, com um a mais, para na defesa do Atlético-BA na ida da decisão do estadual

Ninguém conseguiu encaminhar vantagem para o segundo jogo da decisão do Campeonato Baiano. Jogando no Estádio de Pituaçu, o mandante Atlético de Alagoinhas, mesmo tendo um jogador a menos, resistiu a pressão do Bahia e colaborou bastante para o resultado de 0 a 0 que deixa tudo "em aberto" para o confronto do próximo sábado (8) às 16h30.

CHANCE DE OURO!

Logo com três minutos de jogo, o time de Alagoinhas exerceu pressão na saída de bola adversária e viu uma oportunidade preciosa cair nos pés de Tobinha. Depois de roubar a posse de Zeca dentro da grande área, Edilson bateu de perna esquerda e, com a defesa parcial de Douglas Friedrich, no rebote o camisa 7 bateu por sobre a meta com o arqueiro do Bahia já batido no lance.

(QUASE) CHANCE DE OURO

Em boa parte da etapa inicial, o Esquadrão esteve diante do repetido problema de muita posse de bola e pouca efetividade para transformar o domínio territorial em oportunidades claras de gol. Dentro desse contexto, o lance de maior perigo para o Bahia apareceu quando o goleiro do Atlético, Fábio Lima, saiu de maneira precipitada da meta e viu Saldanha tocar para Marco Antonio ficar de frente para a meta. Porém, o camisa 7 tocou por cobertura e viu a bola passar perto da trave direita pela linha de fundo. Apesar da boa construção, o lance foi invalidado por impedimento de Saldanha.

DESEQUILÍBRIO

Além do crescimento gradual da eficiência do Tricolor no plano de ataque, o lance onde Saldanha ia ficar cara a cara com Fábio Lima acabou resultando na expulsão do meio-campista Makelele. Ganhando na base da velocidade de seu marcador, o atacante do Bahia foi puxado na altura da meia lua pelo camisa 5 do Atlético de Alagoinhas e a arbitragem de Diego Pombo Lopes não duvidou em dar o cartão vermelho direto.

AUMENTOU A PRESSÃO

Os espaços que antes pareciam difíceis de aparecer, com a possibilidade de ter um jogador a mais, ficaram mais claros e Fábio Lima passou a trabalhar de maneira mais intensa e necessária. Chute saindo do gol, erro no soco dado no alto que contou com a falta de pontaria de Jadson, batida rasteira de Saldanha, finalização no travessão de Zeca... as oportunidades se empilhavam e o jogo parecia se resumir em saber quando o tento dos comandados de Roger Machado sairia.

E QUASE SURPREENDEU

Mesmo "acuado" em boa parte da etapa complementar por conta da desvantagem numérica, isso não evitou com que a proposta de contra-ataque desse duas chances com boas possibilidades de sair de campo com uma então heroica vantagem.