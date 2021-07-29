Bahia chega a quatro jogos sem balançar a rede

O Bahia voltou a campo na noite da última quarta-feira e obteve novo resultado negativo. Desta vez, pela Copa do Brasil, o Tricolor foi superado pelo Atlético-MG por 2 a 0.
O resultado deixa o Esquadrão de Aço em situação delicada na eliminatória, já que agora precisa vencer o rival por três gols de diferença. Se devolver a vantagem de dois, a vaga será definida nos pênaltis.
Falta de Gols
O placar negativo fora de casa só escancarou a crise ofensiva que o time de Dado Cavalcanti enfrenta dentro das quatro linhas.
Nos últimos quatro jogos, o Bahia não conseguiu balançar a rede dos adversários. O último gol ocorreu contra o Juventude, pelo Brasileirão.
A tentativa para acabar com o jejum de gols será no domingo, quando o Tricolor encara o Sport, em Pituaçu.