Bahia chega a quarta derrota consecutiva no Brasileirão

Crédito: RENATO GIZZI Photo Premium

Se no fim de novembro o sonho do Bahia era brigar por uma vaga no G-6 da Libertadores, atualmente a realidade é bem diferente, principalmente após perder do Palmeiras, no Allianz Parque.Com o revés fora de casa, o Tricolor chegou a quarta derrota consecutiva no Brasileirão e despencou na classificação ao chegar na 15ª posição.

Além do Palmeiras, o Bahia foi superado na série negativa pelo Bragantino (4 x 0), São Paulo (3 x 1) e Ceará (2 x 0).

Com o baixo desempenho, o Esquadrão de Aço está com 28 pontos, quatro a mais que o Vasco da Gama, primeiro time do Z4 e que tem dois jogos a menos.

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