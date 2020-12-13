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futebol

Bahia chega a quarta derrota consecutiva no Brasileirão

Após sonhar com briga pela Libertadores, o Esquadrão de Aço despencou na classificação do torneio nacional...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 14:16

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 14:16

Crédito: RENATO GIZZI Photo Premium
Se no fim de novembro o sonho do Bahia era brigar por uma vaga no G-6 da Libertadores, atualmente a realidade é bem diferente, principalmente após perder do Palmeiras, no Allianz Parque.Com o revés fora de casa, o Tricolor chegou a quarta derrota consecutiva no Brasileirão e despencou na classificação ao chegar na 15ª posição.
Além do Palmeiras, o Bahia foi superado na série negativa pelo Bragantino (4 x 0), São Paulo (3 x 1) e Ceará (2 x 0).
Com o baixo desempenho, o Esquadrão de Aço está com 28 pontos, quatro a mais que o Vasco da Gama, primeiro time do Z4 e que tem dois jogos a menos.
Calendário
Na próxima rodada do Brasileirão, o Esquadrão de Aço vai até o Rio de Janeiro para encarar o Flamengo.

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