Bahia aumenta a série sem vencer no Campeonato Brasileiro

A crise do Bahia no Campeonato Brasileiro parece não ter fim. Na noite deste sábado, o Tricolor foi até a Arena Pantanal e ficou no empate por 1 a 1 com o Cuiabá.
O resultado só aumento o desempenho ruim do Esquadrão de Aço, que agora tem cinco partidas sem vencer no torneio.
Desde o triunfo contra o Juventude, o Bahia colecionou quatro derrotas e um empate. Outro ponto negativo é o ataque, que marcou apenas um gol.
Agora, a chance de quebrar a má fase será no próximo domingo, quando o time de Dado Cavalcanti encara o Atlético-GO, em Pituaçu.