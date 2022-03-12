Bahia atropela a Jacuipense, mas segue fora do G4 do Campeonato Baiano

Na tarde deste sábado (12), o Bahia venceu a Jacuipense por 4 a 1. As equipes se enfrentaram na Arena Fonte Nova, em Salvador, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. Com o triunfo, o Tricolor sobe para a 5ª colocação, sendo a primeira equipe fora do G-4. Enquanto isso, a Jacupa se mantém na liderança.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSMOVIMENTADO!

O duelo começou muito faltoso, com poucas chances sendo criadas. Os times aproveitaram para se estudar e encontrar espaços dentro de campo. Com o Bahia mais à frente, a equipe abriu o placar aos 15. Após cobrança de falta, o zagueiro Luiz Otávio, de sola, mandou para o fundo das redes. Como resposta, os visitantes apareceram com Vinícius Amaral. Aos 34, porém, deixaram tudo igual. Após falha de Mateus Teixeira, Júlio César dominou e balançou as redes.

A vantagem, porém, não foi de muito tempo. Três minutos depois, Marco Antônio mandou uma bomba de canhota e colocou o Bahia em vantagem novamente. No final, aos 45, Rodallega passou para Patrick de Lucca, que não desperdiçou e colocou no fundo do gol de Mota.

TRUNCADO!

Na segunda etapa, o Bahia não impôs muito o mesmo ritmo e teve poucas chances. Da mesma forma seguiu a Jacuipense, que não fez grandes criações no duelo. A primeira chance da segunda partiu do Tricolor. Aos 24, Marco Antônio cruzou, mas Rodallega não chegou a tempo para finalizar.

O Bahia, porém, conseguiu encontrar um espaço e, enfim, ampliou o marcador da Arena Fonte Nova. Aos 31, Rodallega, que estava desde o início do jogo marcar, recebeu cruzando de Ronaldo e anotou o quarto gol do Tricolor de Aço. Sem outras chances, a partida se encerrou no 4 a 1.FICHA TÉCNICABAHIA 4 X 1 JACUIPENSE

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)Data: 12/03/2022 - 16h (de Brasília)Público total: 3.592Renda: R$ 40.552,00​Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves BatistaAssistentes: Edevan de Oliveira Pereira e José Carlos Oliveira dos Santos​Cartões amarelos: Evandro (Jacuipense)Cartões vermelhos: -

GOLS: Luiz Otávio (15'/1ºT) (1-0); Júlio César (34'/2ºT) (1-1); Marco Antônio (37'/1ºT) (2-1); Patrick de Lucca (45'/1ºT) (3-1); Rodallega (31'/2ºT) (4-1)

BAHIA (Técnico: Guto Ferreira)

Matheus Teixeira; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Rezende (Lucas Mugni, aos 29'/2ºT), Patrick de Lucca e Daniel; Raí Nascimento (Ronaldo César, aos 22'/2ºT), Rodallega (Marcelo Ryan, aos 37'/2ºT) e Marco Antônio (Matheus Bahia, aos 37'/2ºT).

​JACUIPENSE (Técnico: Rodrigo Chagas)

Mota; Railan, Wesley, Matheus Cabral e Evandro (Radar, aos 6'/2ºT); Fábio Bahia (Newton, aos 0'/2ºT), Vinícius Amaral (Eudair, aos 0'/2ºT) e Danilo Rios; Ruan Levine, Robinho e Jeam (Júlio César, aos 6'/1ºT - Jeferson, aos 24'/2ºT).